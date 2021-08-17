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Son dakika! Beşiktaş'la anlaşan Batshuayi İstanbul'a geldi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'a geldi.

17 Ağustos 2021, Salı 01:05 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'la anlaşan Batshuayi İstanbul'a geldi

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden son şampiyon Beşiktaş , Michy Batshuayi'yi İstanbul'a getirdi.

Chelsea'den bir yıllık kiralanan Batshuayi'nin sözleşmesinde satınalma opsiyonu bulunmuyor

Gaziantep maçında oynayabilir

yarın takımla antrenmanlara çıkması beklenen Batshuayi'nin ligin ikinci haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında oynaması bekleniyor.

İstanbul paylaşımı geldi

Batshuayi'yi taşıyan özel uçak İstanbul'a iniş yaparken Belçikalı golcü de sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımında bulundu.

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