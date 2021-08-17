Transfer çalışmalarına son sürat devam eden son şampiyon Beşiktaş , Michy Batshuayi'yi İstanbul'a getirdi.
Chelsea'den bir yıllık kiralanan Batshuayi'nin sözleşmesinde satınalma opsiyonu bulunmuyor
Gaziantep maçında oynayabilir
yarın takımla antrenmanlara çıkması beklenen Batshuayi'nin ligin ikinci haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında oynaması bekleniyor.
İstanbul paylaşımı geldi
Batshuayi'yi taşıyan özel uçak İstanbul'a iniş yaparken Belçikalı golcü de sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımında bulundu.