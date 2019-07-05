Yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle şimdiye kadar sadece sözleşmesindeki opsiyon gereği Adem Ljajic'in bonservisini alan alan Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk transferini ise Tyler Boyd'la gerçekleştirdi.

Bonservisine 2.4 milyon Euro

Siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Yeni Zelanda asıllı ABD'li hücum oyuncusu için kulübü Vitoria Guimaraes'le 2.4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Portekiz kulübüne bu paranın 1 milyon Euro'sunu 10 Temmuz tarihinde peşinat ve ilk taksit olarak ödeyecek. Geri kalan 1.4 milyon Euro'luk kısmı da taksitlere yayılacak.

3 yıllık sözleşme

Boyd ise 3 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 1 milyon Euro garanti ücret alacak. ABD Milli Takımı ile 7 Temmuz'da Gold Cup finalinde boy gösterecek olan 24 yaşındaki futbolcu, kısa bir tatilin ardından siyah-beyazlı ekibe katılacak. (SABAH)