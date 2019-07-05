Son dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd'un maliyeti belli oldu
Beşiktaş transferdeki suskunluğunu nihayet bozdu. 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1 milyon Euro alacak olan 24 yaşındaki hücum oyuncusu Tyler Boyd'un kulübü Guimaraes’e de 2.4 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
Yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle şimdiye kadar sadece sözleşmesindeki opsiyon gereği Adem Ljajic'in bonservisini alan alan Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk transferini ise Tyler Boyd'la gerçekleştirdi.
Bonservisine 2.4 milyon Euro
Siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Yeni Zelanda asıllı ABD'li hücum oyuncusu için kulübü Vitoria Guimaraes'le 2.4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Portekiz kulübüne bu paranın 1 milyon Euro'sunu 10 Temmuz tarihinde peşinat ve ilk taksit olarak ödeyecek. Geri kalan 1.4 milyon Euro'luk kısmı da taksitlere yayılacak.
3 yıllık sözleşme
Boyd ise 3 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 1 milyon Euro garanti ücret alacak. ABD Milli Takımı ile 7 Temmuz'da Gold Cup finalinde boy gösterecek olan 24 yaşındaki futbolcu, kısa bir tatilin ardından siyah-beyazlı ekibe katılacak. (SABAH)