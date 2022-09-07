Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş , İngiltere'den bir transferi daha bitirdi.

Bu sezon transferlerin büyük çoğunluğunu Premier Lig'den yapan Beşiktaş, son transferini de yine aynı ligden gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Southampton'ın 28 yaşındaki sol açığı Nathan Redmond ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Aynı zamanda Göztepe'nin de sahibi olan Southampton yönetimi ile de anlaşan Beşiktaş, Göztepe'ye iki futbolcuyu kiralık olarak verecek. Bu futbolcuların Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş olacağı öğrenildi.





İSTANBUL'A GELDİ

Siyah-beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'ı İstanbul'a getirdi. 28 yaşındaki oyuncuyu taşıyan ve İngiltere'den kalkan uçak, saat 17.45 dolaylarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. İngiliz oyuncuyu, havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı. Redmond, herhangi bir açıklama yapmadan kendisini bekleyen araç ile alandan ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekibin 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardığı Redmond'un sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

TRANSFER REKABETİ

İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre ise Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray da Southampton forması giyen Nathan Redmond'u transfer etmek istiyordu. Tercihini Beşiktaş'tan yana kullanan İngiliz futbolcu, dün erken saatlerde Southampton antrenman sahasında takım arkadaşlarına veda etmişti.









NATHAN REDMOND KİMDİR?

Tam adı Nathan Daniel Jerome Redmond olan futbolcu, 6 Mart 1994 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi.

Futbola Birmingham altyapısında başlayan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu; Burton Albion (kiralık) ve Norwich formalarını giydikten sonra 2016 yılında 13.5 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer oldu. İngiliz ekibiyle 7. sezonunu geçiren Redmond, bu sezon sadece 1 maçta 1 dakika süre aldı. Nathan Redmond'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.