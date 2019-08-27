Saycan Sayım - Süleyman Hatısaru / Fanatik

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlamaya hazırlanan Beşiktaş'ta, yeni transfer Georges-Kevin N'Koudou yürekleri ağza getirdi. Tottenham'dan 4 milyon Euro bonservis ücreti ödenerek kadroya dahil edilen 24 yaşındaki futbolcu, Siyah Beyazlı ekibin bu sabah gerçekleştirilen idmanında sakatlık geçirdi. Fransız futbolcu çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bırakırken, sol ayak bileğine buz tedavisi yapıldığı ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.