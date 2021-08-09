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Son dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'yı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı. 31 yaşındaki Sambacı’yla 3+1 yıllık kontrat imzalanacak.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 16:47 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira İstanbul'a geldi

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yoğun ısrarı sonrasında Çin Ligi ekibi JS Suning'le sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Alex Teixeira'yla uzun süredir görüşme yapan Beşiktaş , finalde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'yı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı. 31 yaşındaki Sambacı’yla 3+1 yıllık kontrat imzalanacak.


Uçağı, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapan Teixeira’yı kulüp yetkilileri karşıladı.

Brezilyalı futbolcuya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantina uygulanacak.



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