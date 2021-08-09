Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yoğun ısrarı sonrasında Çin Ligi ekibi JS Suning'le sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Alex Teixeira'yla uzun süredir görüşme yapan Beşiktaş , finalde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'yı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı. 31 yaşındaki Sambacı’yla 3+1 yıllık kontrat imzalanacak.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1424739699831316484
Uçağı, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapan Teixeira’yı kulüp yetkilileri karşıladı.
Brezilyalı futbolcuya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantina uygulanacak.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1424728826882449417