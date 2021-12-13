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Son Dakika | Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Toplantı başladı...

Son dakika haberi... Beşiktaş’ta yeni teknik direktörün belli olacağı yönetim kurulu toplantısı başladı. Siyah-Beyazlı yönetimin Portekizli Bruno Pinheiro, Şenol Güneş ve Okan Buruk isimlerinden birinin üzerinde mutabakata varması bekleniyor.

13 Aralık 2021, Pazartesi 14:54 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Toplantı başladı...

Beşiktaş ’ta, Sergen Yalçın’ın görevinden ayrılmasının ardından yerine gelecek teknik direktör bugün belli olacak. Siyah-beyazlı yönetim, takımı emanet edeceği yeni hocayı belirlemek için Vodafone Park’ta toplandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun Portekizli Bruno Pinheiro, Şenol Güneş ve Okan Buruk isimlerinden birinin üzerinde mutabakata varması bekleniyor.

İHA

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