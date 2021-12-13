Son dakika Beşiktaş haberi...Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Önder Karaveli’yle yola devam etme kararı aldı. Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından Kayserispor maçına Beşiktaş'ın başında çıkan Önder Karaveli, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'a uzun süre sonra galibiyet getirmişti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Beşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şöyle;

Daha detaylı çalışma kararı aldık. Çalışmalar bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldık. Yarın öbürgün isimlerle çalışmalar sonuçlanınca tekrardan değerlendirme yapacağız. Yerli, yabancı adaylar var. Yazılmayan isimler de var. İsimler üzerine yoğunlaştık. Yerli ya da yabancı şartımız yok. Şenol Güneş ismi de toplantıda geçti. Bruno Pinheiro gündemimizde, evet. Ancak sadece Bruno Pinheiro değil, başka yabancı teknik direktörler de var. Yerli, yabancı çok değerli hocalar. Biz hata yapmak istemiyoruz. Sağlıklı bir karar vereceğiz. Farke, adaylarımızdan biriydi ancak anlaşamadık. Defteri kapattık. Bilic hala adaylardan biri diyebilirim.







