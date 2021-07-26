Yaz transfer dönemi başladığı günden bu yana Siyah-Beyazlılar, bir golcü transferi yapmak istiyor. Bu anlamda en doğru ismi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş Yönetimi ve teknik heyet, ince eleyip, sık dokuyor. Aradan geçen süre içerisinde birçok isim ile temaslar kuruldu. Şimdi ise 3 isim üzerinde yoğunlaşıldı. Gündeme gelen son isim de Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ın formasını giyen Miguel Borja oldu. Kara Kartal'ın teknik ekibi, Kolombiyalı golcünün transfer edilmesi konusunda talebini yönetime bildirdi. Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının da 28 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda maliyet araştırması yaptıktan sonra temaslara başlayacak.

Costa'da Benfica engeli

Diego Costa konusunda beklemeye geçen Kara Kartal, yıldız oyuncunun Kolombiya'da yapacağı görüşmelerini tamamlaması konusunda zaman vermişti. Fakat bu transferde bir rakip daha çıktı. Daha önce de devreye giren Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın yeniden girişimlerde bulunduğu iddia edildi. İtalyan Calcio Mercato'da yer alan habere göre Benfica'nın şu anda bir adım önde olduğu ifade edildi. Ancak Beşiktaş, İspanyol golcü konusunda temaslara devam ediyor.

Alternatifleri Rondon

Beşiktaş Yönetimi, listedeki isimlerle anlaşma sağlayamaması halinde rotayı Salomon Rondon'a çevirecek. Çin Ligi ekiplerinden DL Pro'da görev yapan 31 yaşındaki oyuncu ile görüşmeler devam ediyor. Bu arada Kara Kartal'ın henüz sonuç alamaması nedeniyle Venezuelalı oyuncu için Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor da devrede. Öte yandan Solomon'un bir diğer Karadeniz ekibi Trabzonspor 'a önerildiği belirtilirken, Rizespor ile arasındaki sorunları gidermek için bu transferde aradan çekildiği ortaya çıktı.

Süleyman Hatısaru







