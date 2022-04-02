Son dakika | Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Süper Lig'de 31. haftanın kritik maçında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli olurken sakatlıktan dönen Miralem Pjanic de kadroda yer aldı.
Süper Lig 'in 31. haftasında Beşiktaş , deplasmanda lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli olurken Miralem Pjanic de sakatlık süreci sonrasında kendine kadroda yer buldu. Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Emirhan İlkhan ve Mert Günok kadroda yer alamadılar.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.