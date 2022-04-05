Anderson Talisca'nın Al-Nassr macerası sona eriyor. Kulüpten ayrılmaya hazırlanan Anderson Talisca'nın adı eski kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe 'yle anılıyor. Tüm bu gelişmelerin üzerine Suudi Arabistan basınından gelen Mesut Özil iddiası da gündeme bomba gibi düştü.

BEŞİKTAŞ ANDERSON TALISCA İLE ANLAŞTI İDDİASI

Yeniden Beşiktaş'a dönme hayalleri kuran Anderson Talisca'nın Siyah-Beyazlılara transferinin yakın olduğu iddia ediliyor. Sabah'ın geçtiğimiz günlerde geçtiği habere göre Beşiktaş, Anderson Talisca'ya yıllık ücret, imza parası ve bonuslar dahil 5 milyon euroluk teklif sundu ve Brezilyalı yıldız bu teklifi kabul etti.

'COME TO BEŞİKTAŞ' YAĞMURU

'Come to Beşiktaş' çağrılarından memnun olan Anderson Talisca'nın gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceği öne sürülürken, oyuncuyla Fenerbahçe de ilgileniyordu. Tam da bu noktada Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir iddia geldi.

TALISCA'NIN YERİNE MESUT ÖZİL

Anderson Talisca'yla vedalaşmaya hazırlanan Al-Nassr'ın Mesut Özil'le ilgilendiği haberi Arap basınında manşetleri süsledi. Habere göre Al-Nassr, yıldız futbolcu için Fenerbahçe'ye astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekibinin Talisca ve Aboubakar transferinde olduğu gibi Mesut Özil için de kulübü destekleyen sponsorların devreye gireceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE DÜNDEN RAZI

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı ve gözden çıkardığı Mesut Özil için gelecek cazip bir teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.