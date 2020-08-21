Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile 25 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için UEFA'ya gönderdiği liste belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; UEFA'ya gönderilen kadroda, yeni transferler Mensah, N'Sakala ve Welinton da yer aldı. Listede bulunan oyuncular şunlar: "Boyd, Ersin, Hasic, Atiba, Erdoğan, Larin, Lens, Ljajic, Mensah, Umut, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan, Douglas, Roco, Welinton, Dorukhan, Necip, Kartal, Rıdvan, Utku, Vida, Güven, Emre Bilgin (B Listesi)"