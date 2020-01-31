Son dakika! Beşiktaş'ın Rize maçı kadrosu açıklandı

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Süper Lig'in 20. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın 21 kişilik kadrosu açıklandı.

31 Ocak 2020, Cuma 13:31 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'ın Rize maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında yarın (1 Şubat) saat 17.00’de Çaykur Didi Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Kadroda sakatlığı henüz geçmeyen Lens ve Dorukhan kadroda yer almazken,iyileşen Ljajic ve Rebocho Rize'ye gitti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ç. Rizespor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti:

Kaleciler: Karius, Utku

Defans: Roco, Victor Ruiz, Douglas, Vida, Caner, Rebocho, Gökhan

Orta Saha: Elneny, Atiba, Mertcan, Kartal, Ljajic, N'Koudou, Diaby, Boyd, Kaan

Forvet: Burak, Güven, Umut

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