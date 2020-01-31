Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında yarın (1 Şubat) saat 17.00’de Çaykur Didi Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Kadroda sakatlığı henüz geçmeyen Lens ve Dorukhan kadroda yer almazken,iyileşen Ljajic ve Rebocho Rize'ye gitti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ç. Rizespor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti:

Kaleciler: Karius, Utku

Defans: Roco, Victor Ruiz, Douglas, Vida, Caner, Rebocho, Gökhan

Orta Saha: Elneny, Atiba, Mertcan, Kartal, Ljajic, N'Koudou, Diaby, Boyd, Kaan

Forvet: Burak, Güven, Umut



