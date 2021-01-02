Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Josef de Souza maçın kadrosuna alındı.

Sakatlığı süren Ghezzal ve annesinin vefatı nedeniyle ülkesine giden Aboubakar Kayserispor maçının kadrosuna yer almadı.

Siyah-Beyazlı takımda ayrıca Ljajic ve Gökhan Töre kadroda olmayan isimler...







