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Son dakika | Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Sakatlığı süren Ghezzal ve annesinin vefatı nedeniyle ülkesine giden Aboubakar Kayserispor maçının kadrosuna yer almazken Josef de Souza takıma döndü.

02 Ocak 2021, Cumartesi 13:37 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Josef de Souza maçın kadrosuna alındı.

Sakatlığı süren Ghezzal ve annesinin vefatı nedeniyle ülkesine giden Aboubakar Kayserispor maçının kadrosuna yer almadı.

Siyah-Beyazlı takımda ayrıca Ljajic ve Gökhan Töre kadroda olmayan isimler...


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