Son dakika! Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu açıklandı
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'ın Kayserispor maçının kamp kadrosunda Mert Günok, Welinton, Josef de Souza, Necip Uysal, Alex Teixeira ve N'Koudou bulunmuyor.
Süper Lig 'in 16. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş 'ın kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'ın Kayserispor maçının kamp kadrosunda Mert Günok, Welinton, Josef de Souza, Necip Uysal, Alex Teixeira ve N'Koudou bulunmuyor.
Kaleciler: ERSİN, EMRE
Savunma: ROSIER, RIDVAN, MONTERO, VIDA, SERDAR, UMUT
Orta Saha: SALİH, OĞUZHAN, GÖKHAN, CAN, ATIBA, MEHMET, PJANIC
Hücum: LARIN, GHEZZAL, KENAN, GÜVEN, BATSHUAYI