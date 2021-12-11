Süper Lig 'in 16. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş 'ın kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'ın Kayserispor maçının kamp kadrosunda Mert Günok, Welinton, Josef de Souza, Necip Uysal, Alex Teixeira ve N'Koudou bulunmuyor.

Kaleciler: ERSİN, EMRE

Savunma: ROSIER, RIDVAN, MONTERO, VIDA, SERDAR, UMUT

Orta Saha: SALİH, OĞUZHAN, GÖKHAN, CAN, ATIBA, MEHMET, PJANIC

Hücum: LARIN, GHEZZAL, KENAN, GÜVEN, BATSHUAYI