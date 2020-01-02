Devre arası hazırlıkları için yarın Antalya'ya gidecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. 3-10 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te hazırlıklarını gerçekleştirecek olan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Abdullah Avcı, saha çalışmalarına başlayan Dorukhan Toköz'ü de kadroya dahil etti. Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu şu şekilde:

Karius, Utku, Ersin, Doğukan, Roco, Ruiz, Douglas, Umut, Güven, Oğuzhan, Emre, Boyd, Atiba, Elneny, Burak, Nkoudou, Necip, Ljajic, Rebocho, Ahmet, Vida, Dorukhan, Lens, İlkay, Rıdvan, Kerem, Mertcan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby

Bu haberi de okudular Fiorentina ve Lazio, Burak Yılmaz'ın peşinde!