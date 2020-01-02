SON DAKİKA! Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 2 isim yok!

Devre arası hazırlıklarını 3-10 Ocak arasında Antalya Belek'te yapacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Saha çalışmalarına başlayan Dorukhan da kadroda yer alıyor. Orkan Çınar ve Muhayer Oktay kampa götürülmüyor.

02 Ocak 2020, Perşembe 14:48 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 2 isim yok!

Devre arası hazırlıkları için yarın Antalya'ya gidecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. 3-10 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te hazırlıklarını gerçekleştirecek olan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Abdullah Avcı, saha çalışmalarına başlayan Dorukhan Toköz'ü de kadroya dahil etti. Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu şu şekilde:

Karius, Utku, Ersin, Doğukan, Roco, Ruiz, Douglas, Umut, Güven, Oğuzhan, Emre, Boyd, Atiba, Elneny, Burak, Nkoudou, Necip, Ljajic, Rebocho, Ahmet, Vida, Dorukhan, Lens, İlkay, Rıdvan, Kerem, Mertcan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby

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