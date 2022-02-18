Beşiktaş , Süper Lig 'in 26. haftasında konuk edeceği Altay karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Siyah Beyazlı ekip, zorlu maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin, Miralem Pjanic, Kevin N’Koudou ve Mert Günok sakatlıkları, Michy Batshuayi de kart cezası nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında görev alamayan Josef de Souza, Altay'a karşı forma giyebilecek.

Teknik direktör Önder Karaveli, Altay maçı kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Francisco Montero, Josef de Souza, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Alex Teixeira.

Miralem Pjanic 5. kez...

Sezon başında Katalan devi Barcelona’dan kiralık olarak takıma kazandırılan Miralem Pjanic, sezon başında geldiği Beşiktaş’ta 5. kez sakatlanmış oldu. Boşnak futbolcu, sakatlıklar nedeniyle bugüne dek 9 maçta forma giyemedi. 22 maçta 4 asist yapabilen Pjanic, Siyah-Beyazlılar’ın beklentilerini karşılayamadı.







