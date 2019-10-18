Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'da Sezonu büyük ölçüde kapatan Dorukhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Victor Ruiz, Gökhan Gönül, ve N'Koudou mücadelede forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Lloris Karius, Utku Yuvakuran

Defans: Domagoj Vida, Douglas, Pedro Rebocho, Caner Erkin, Enzo Roco, Erdoğan Kaya, Necip Uysal

Orta Saha: Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Kartal Yılmaz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby

Forvet: Burak Yılmaz, Umut Nayir, Güven Yalçın



