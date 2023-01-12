Beşiktaş 'ta Şenol Güneş geldiği günden bu yana savunma dörtlüsünden memnun değil. Deneyimli teknik adam yönetime bu bölge için alternatifli bir liste sundu. Braga forması giyen Vitor Tormena'nın maliyeti yüksek gelince siyah beyazlı takım alternatif isimlere yöneldi.









TORMENA İÇİN 7 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın transfer listesindeki 1 numaralı stoper Braga forması giyen 27 yaşındaki Vitor Tormena. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tormena için Braga 7 milyon Euro talep ediyor. Beşiktaş ise bu transfer için Portekiz ekibine 2 milyon Euro + 500 bin Euro bonus teklif etti. Ancak Portekizliler teklifi oldukça düşük buldu.









ABOUBAKAR'DAN OLUMLU YANIT

Taraftarın kadroda görmek istediği Aboubakar’a seneliği 2.6 milyon Euro’dan 2,5 yıllık kontrat öneren idareciler, olumlu yanıt aldı. Geri dönmeye yeşil ışık yakan başarılı oyuncunun, Al Nassr’daki 2 milyon 250 bin Euro’luk alacağını tahsil etmesi sonrasında Arabistan’dan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi, Aboubakar’ın resmen boşa çıkması sonrasında hiç zaman kaybetmeden girişimlere başlayacak. Talipleri bulunan Kamerunlu forvetin hiç zaman kaybetmeden alınması planlanıyor.









KAYSERİSPOR MULEKA'YI İSTEDİ

Beşiktaş’ın Onur Bulut için girişimde bulunması sonrasında deneyimli bek oyuncusunun kulübü Kayserispor’dan karşı atak geldi. İç Anadolu kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitip boşa çıkacak Onur için Beşiktaş’tan Jackson Muleka’yı istedi. Yönetimin, bu öneriye olumlu yanıt vermesi beklenmiyor.

3 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre; Savunmaya takviye yapmak için kollarını sıvayan Beşiktaş, Braga'dan Vitor Tormena için olumsuz yanıt alınca rotayı Kiki Boubakar Kouyate'ye kırmıştı. Fransa 2. Lig ekiplerinden Metz forması giyen 25 yaşındaki stoper için siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübüyle temas kurmuştu.

Kartal dün de 3 milyon Euro'luk resmi bonservis teklifini iletti ve görüşmeleri başka bir boyuta taşıdı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Ayrıca Beşiktaşlı kurmaylar, Malili futbolcunun da nabzını yokladı ve olumlu geri dönüş aldı. Metz ile siyah-beyazlılar arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Fransız kulübünün bu öneriyi kabul etmesi halinde, Kouyate'nin 4 yıllık imzayı atacağı bildirildi. Mali Milli Takımı'nın da formasını giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon Metz'de 14 resmi maçta ter dökerken 957 dakika süre aldı.



