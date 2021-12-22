Son dakika: Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu
Son dakika: Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlı ekipte Alex Teixeira, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Mert Günok kadroda yer almadı.
Süper Lig 'in 18. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş 'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlı ekipte Alex Teixeira, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Mert Günok kadroda yer almadı.