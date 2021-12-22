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Son dakika: Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlı ekipte Alex Teixeira, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Mert Günok kadroda yer almadı.

22 Aralık 2021, Çarşamba 19:54 Son Güncelleme:
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Son dakika: Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig 'in 18. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş 'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlı ekipte Alex Teixeira, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Mert Günok kadroda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu:

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