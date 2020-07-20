SON DAKİKA | Beşiktaş'ın gözdesi Kritsyuk takımından ayrıldı!
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın kaleci arayışları kapsamında gündeme gelen isimlerden Stanislav Kritsyuk'un sakatlığı nedeniyle kontratının bitimine kısa bir süre kala takımı Krasnodar'dan ayrıldığı açıklandı.
Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken takviye yapılması beklenen bölgelerden biri de kale... Siyah-Beyazlılar'ın kaleci arayışları kapsamında gündeme gelen isimlerden Stanislav Krtisyuk, takımı Krasnodar'a veda etti.
Krasnodar Teknik Direktörü Murad Musaev yaptığı açıklamada, "Kritsyuk'un bir sakatlığı var. 2-3 hafta önce takıma veda etti. Kulüple işbirliğini erken sonlandırdı" ifadelerini kullandı.
Kariyerine Beşiktaş'ta devam edebileceği belirtilen Rus kalecinin sözleşmesi, normal şartlarda 31 Temmuz'da sona eriyordu.