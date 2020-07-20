Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken takviye yapılması beklenen bölgelerden biri de kale... Siyah-Beyazlılar'ın kaleci arayışları kapsamında gündeme gelen isimlerden Stanislav Krtisyuk, takımı Krasnodar'a veda etti.

Krasnodar Teknik Direktörü Murad Musaev yaptığı açıklamada, "Kritsyuk'un bir sakatlığı var. 2-3 hafta önce takıma veda etti. Kulüple işbirliğini erken sonlandırdı" ifadelerini kullandı.

Kariyerine Beşiktaş'ta devam edebileceği belirtilen Rus kalecinin sözleşmesi, normal şartlarda 31 Temmuz'da sona eriyordu.