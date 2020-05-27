Gelecek sezon takım bütçesini büyük ölçüde daraltacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürütüyor.

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlı idarecilerin, mart ayında Yunanistan'da AEK forması giyen Petros Mantalos ve kulübüyle görüşmede bulunduğu ortaya çıktı. Olumlu geçen ilk temasın ardından Beşiktaş, tecrübeli orta sahayı Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan Galatasaray derbisine davet etti.

SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Davete olumlu yanıt veren Yunan futbolcu, Türkiye'ye gelerek karşılaşmayı tribünden izledi. Taraflar İstanbul'da bir kez daha masaya oturdu. Buluşmanın çok olumlu ve samimi geçtiği belirtildi.

Bu transferin haziran ayı içerisinde noktalanması bekleniyor. 1 Temmuz 2014 tarihinden bu yana AEK Atina forması giyen 28 yaşında ve 1.76 metre boyundaki Mantalos'un kulübüyle 30 Mayıs 2022 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor



