Avrupa yarışında olan Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Bu maç öncesinde siyah beyazlılarda Boateng ve Burak Yılmaz takıma veda ederken, sakat ve cezalı isimlerin de olması Kartal'da büyük eksiklik yarattı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Ankara'ya 17 kişilik kadroyla gitme kararı aldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KADROSU:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Roco, Güven Yalçın, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, N'Koudou, Necip Uysal, Vida, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz, Kerem, Kartal, Gökhan Gönül, Diaby.

TAM 7 İSİM YOK

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği kadrosunda takıma veda edenlerle birlikte tam 7 ismin olmaması dikkat çekti. Burak Yılmaz, Boateng, Caner Erkin, Ljajic, Umut Nayir, Lens, Douglas gibi isimler kadroda yer almadı.