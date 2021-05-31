Beşiktaş Kulübü’ne mali destek amacıyla başlatılan ‘Bırakmam Seni’ adlı bağış kampanyasında toplanan paranın 100 milyon liraya çok yaklaştığı bildirildi.

ASIL HEDEF! 150-200 MİLYON TL

Hürriyet'in haberine göre; Kampanya ile ilgili olarak yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yöneticisi Adnan Demir, “Beşiktaş taraftarları kampanyaya büyük ilgi gösteriyor. Yeni dönemde kampanyaya katılanların isimleri stat çevresine konacak panolara yazılacak. Asıl hedef 150-200 milyon TL ama şu anda ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle kampanyamızı uzatma kararı aldık. Taraftarlarımızın desteği ile daha da güçlü bir kulüp olacağız” diye konuştu.