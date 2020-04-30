SON DAKİKA! Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe... Sahaya iniyorlar
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Coronavirüs salgını nedeniyle liglerin durmasıyla birlikte takım antrenmanları da bir süreliğine ertelenmişti. Futbolcular çalışmalarına, evlerinde bireysel olarak devam ediyordu. Sahaya inen ilk takımlardan birisi Beşiktaş olurken, Fenerbahçe de idmanlara 4 Mayıs'ta başlama kararı aldı.
Fenerbahçe'de sıcak saatler. Corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından sporcular çalışmalarına evlerinde devam ediyordu. Sahaya inen ilk takım Beşiktaş olurken, Fenerbahçe'de de son dakika karar verildi.
Yaklaşık 1.5 aylık aranın ardından Fenerbahçeli futbolcular, 4 Mayıs'ta Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak. Antrenman öncesinde tesislerde futbolculara ve teknik heyete kontrollerin yapıldığı öğrenilirken, aradaki mesafe korunarak çalışılacağı gelen haberler arasında.
Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.
Sarı Lacivertli ekibin, teknik heyetin belirlediği listelerle gruplar halinde antrenmanlarını sürdürmesi bekleniyor.