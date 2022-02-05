Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'la Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Beşiktaş 'ta son dakika gelişmesi... Siyah Beyazlı ekibin zorlu maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. 5 gün önce antrenmanda sakatlanan Rachid Ghezzal, dün itibarıyla takım çalışmasına dahil olmuştu. Cezayirli yıldız, kadroda yer aldı. Kanada Milli Takımı'ndan dönen Cyle Larin, kadroya alınırken Atiba Hutchinson alınmadı.

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Beşiktaş'ın Antalya karşısındaki eksikleri, sezonu kapatan Mert Günok ile yine uzun süredir sakatlığı devam eden Kevin N'Koudou olacak. Rizespor maçında sakatlanan Umut Meraş'ın yanı sıra Kerem Kalafat ile Serdar Saatçı da zorlu maçta olmayacak diğer isimler.