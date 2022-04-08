Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş , sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde 52 puanla 4. sırada yer alan Alanyaspor, deplasmanda siyah beyazlılardan puan ya da puanlar alma peşinde... Beşiktaş ise Valerien Ismael yönetimindeki Trabzonspor maçında umut dolu bir görüntü çizdi. Siyah beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'a akın ederek takımlarını destekleyecekler.

Bu maç öncesinde Fransız teknik adam kamp kadrosunu belirledi. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal kadroda yer almadı. Kart cezalısı olan Cyle Larin ve sakatlığı devam eden Mert Günok da kafilede yer almayan isimler arasında...

İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kadrosu:

Ersin, Emre, Rosier, Rıdvan, Montero, Josef, N'Koudou, Batshuayi, Can, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Necip, Welinton, Vida, Kenan, Serdar, Güven, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.