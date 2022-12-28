Beşiktaş , 29 Aralık Perşembe günü sahasında Adana Demirspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın 16. haftada Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosu belli oldu.

Önemli isimlerin eksikliği sürüyor

Beşiktaş'ta sakatlık süreçleri devam eden Rachid Ghezzal ve Romain Saiss yine kadroda yer alamadılar. Savunma hattında Francisco Montero da karşılaşmanın kadrosunda bulunmuyor.

İşte Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kadrosu:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Kevin N'Koudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst

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