Devre arasında Vincent Aboubakar'a İngiltere'den teklifi geldi. Beşiktaşlı yöneticiler, görüşme gerçekleştirdikleri oyuncuya transfer vizesi vermedi. Ayrıca kendisine sezon sonunda maaşına zam yapılacağı belirtildi. Sakatlığı nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi 1 maça takılan Aboubakar'a Fenerbahçe de talip oldu. 29 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile sarı-lacivertliler arasında yapılan pazarlıklarda Beşiktaş'ta kazandığı rakamın çok daha fazlası konuşuldu. Ancak Fenerbahçe, hedef ve planlamalarının değişmesi nedeniyle bu transferden çekildi.

MUKAVELE SÜRESİNDE DE SORUN VAR

Kamerunlu forvet, Beşiktaş'ta kalmak için 3 milyon Euro'dan kapıyı açıp, 2.5 milyon Euro'ya düştü. Ayrıca 3 yıllık sözleşme istedi. Ancak bu iki talep Beşiktaş tarafından geri çevrildi. Zam sözünü tutup Aboubakar'ın 1.5 milyon Euro olan maaşını 1.8 milyon Euro'ya çıkarmayı planlayan yönetim, rakamı daha fazla yükseltmeyi düşünmüyor. Bunun yerine sözleşmeyi performans ve başarı bonusları ile takviye etmenin hesaplarını yapıyor. Ayrıca siyah-beyazlılar, sakatlık maddesini yeniden mukaveleye eklemek, süreyi de 1+1 ile sınırlandırmak istiyor.

YERLİDE İLK ROTA ABDÜLKERİM

Stoper mevkiine bir yabancı bir de yerli oyuncu transfer etmek isteyen siyah-beyazlılarda Abdülkerim Bardakçı ismi öne çıktı. Konyaspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan ve A Milli Takım'a kadar yükselen 26 yaşındaki oyuncu, daha önce Sergen Yalçın'ın da olumlu görüş bildirdiği bir isimdi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol stoper için yönetimin önümüzdeki günlerde resmi olarak Konyaspor'un kapısını çalması bekleniyor. Kartal'ın Abdülkerim'e alternatif olarak belirlediği isim ise Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ...

BAŞKAN, YALÇIN İLE GÖRÜŞECEK

Kartal'da gözler Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmeye çevrildi. Çebi'nin, Çeşme'de tatilde olan başarılı çalıştırıcıyla hafta sonu bir araya geleceği bildirildi. Tarafların dün buluşması bekleniyordu ama ertelendi. Yalçın'ın bir sezon için 2.3 milyon Euro istediği, yönetimin ise 2 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Tarafların orta bir yolda buluşup 3 yıllık imza atmaları bekleniyor. Takıma yapılacak takviyeler de bu zirvede gündeme gelecek. (Sabah)