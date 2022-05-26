Yeni sezon için alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş , arayışlarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, pazar günü yapılacak seçim sonrasında transfer çalışmalarına hız verecek.

BEŞİKTAŞ'TA İLK HEDEF ABDULKERİM BARDAKCI

Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın ilk hedefi, İttifak Holding Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı. Teknik direktör Valerien Ismael, 27 yaşındaki futbolcunun transferine onay vermiş durumda. Üçlü savunma oynatan Fransız çalıştırıcı, Abdülkerim'in takıma kazandırılmasını istiyor.

2 MİLYON EURO + TAKAS

Trtspor'un haberine göre; Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor 'a geçtiğimiz haftalarda 2 milyon avroluk teklif sunmuştu. Yeşil beyazlılar ise bu teklifi yeterli bulmadı.

Beşiktaş, önümüzdeki günlerde yeni bir öneriyle Konya ekibinin kapısını çalacak. Siyah beyazlıların, 2 milyon avronun yanı sıra oyuncu takasıyla Abdülkerim'in transferini bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

SALİH UÇAN TAKASTA KULLANILACAK

Beşiktaş'ın, takasta kullanılacak isimler konusunda İttifak Holding Konyaspor'a alternatifli bir liste sunacağı ifade edildi. Listede Salih Uçan'ın da olacağı gelen haberler arasında.

ALİ KOÇ 'GÖRÜŞTÜM' DEMİŞTİ

Ali Koç'un önceki gün katıldığı televizyon programında "Bir kulüp başkanından izin alarak oyuncusuyla görüştüm" dediği isim de ortaya çıktı. Ali Koç'un zikrettiği bu ismin Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı olduğu öğrenildi. Beşiktaş böylece sarı-lacivertli ezeli rakibiyle Abdulkerim için yarışa girmiş oldu.

GÜVEN YALÇIN CEVAP BEKLİYOR

Diğer yandan Güven Yalçın'ın, sözleşme uzatma konusuna yönetime olumlu ya da olumsuz yanıt vermediği belirtildi. Siyah beyazlıların, 23 yaşındaki oyuncunun cevabını Haziran ayına kadar bekleyeceği kaydedildi.