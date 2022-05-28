Beşiktaş 'ta 2021 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı; Başkan Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Divan Başkanlık Kurulu Üyeleri ve Kongre Üyelerinin katılımıyla BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştiriliyor. 2021 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaş'ın borcu da açıklandı.

Toplantının açılışını Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar yaptı. Açılışın ardından Toplantı Divan Başkanlığı seçimi yapıldı ve başkanlığa Uluç Gürkan seçildi. Ardından saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, genel kurul üyelerine mali konularla ilgili bilgiler verip, siyah-beyazlı ekibin borcunu açıkladı. Tuncel, Beşiktaş’ın 31 Aralık 2021 itibariyle 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL olduğu ifade etti.