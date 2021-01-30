Ara transfer dönemini kaliteli bir forvet alarak kapatmak isteyen Beşiktaş , Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Hulk'un transferini bitirmek için uzun süredir Brezilyalı yıldızla görüşme halindeydi. Siyah Beyazlı ekibin ısrarla kadrosuna katmak istediği Hulk, tercihini ülkesinden yana kullandı. Dünyaca ünlü yıldız, Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer oldu.

Mineiro, 34 yaşındaki futbolcunun tamamlandığını resmi hesaplarından açıkladı. Minerio, Hulk ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu ve golcü oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye geleceğini belirtti.









Mandzukic'in Milan'la, Hulk'un Atletico Mineiro ile anlaşmasının ardından alternatif isimlere yönelecek olan Beşiktaş'ın Everton forması giyen Cenk Tosun için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

Bitirici vuruşlarıyla adeta tüm dünyanın adını ezberlediği bir isim olan Hulk, son olarak Shanghai SIPG forması giydi.

2008'de Tokyo Verdy'den Porto'ya 19 milyon euro'ya gelen Hulk, 2012'de Portekiz ekibinde Zenit'e 40 milyon euro bedelle transfer olmuştu. 2016'da 55 milyon euro bonservisle Çin'in yolunu tutan ve Shanghai SIPG'e transfer olan Hulk, en iyi dönemlerinde Avrupa'nın gözde kulüplerinde forma giymemesi nedeniyle futbol kamuoyunda eleştirilen isimler arasında yer alıyor.

Profesyonel kariyerinde 438 maça çıkan Hulk, rakip filelere 226 gol bıraktı. Brezilya A Milli Takım formasını 41 kez giyen yıldız oyuncu, 11 gol attı.