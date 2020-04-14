Ekonomik kriz yaşayan Beşiktaş'a bir darbe de Alanyaspor'dan geldi.

Akdeniz kulübü 2 sezon önce 3 milyon Euro'ya transfer olan ancak bekleneni veremeyen Vagner Love için Beşiktaş'tan 400 bin Euro tazminat alacak.

Sabah'ın haberine göre; Yönetim Brezilyalı oyuncu için kalan 712 bin Euro'yu ödeyemeyince mahkemeye başvuran Alanyaspor Beşiktaş'ın Avrupa Kupası gelirlerine el koydurdu.







