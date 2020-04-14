Son dakika | Beşiktaş'a Vagner Love şoku!
Corona virüsü nedeniyle kulüpleri ekonomik anlamda oldukça zor günler beklerken, Beşiktaş'a bir darbe de Vagner Love transferinden geldi. Alanyaspor, 2 sezon önce 3 milyon Euro'ya transfer olan ancak bekleneni veremeyen Vagner Love için Beşiktaş'tan 400 bin Euro tazminat alacak.
Ekonomik kriz yaşayan Beşiktaş'a bir darbe de Alanyaspor'dan geldi.
Akdeniz kulübü 2 sezon önce 3 milyon Euro'ya transfer olan ancak bekleneni veremeyen Vagner Love için Beşiktaş'tan 400 bin Euro tazminat alacak.
Sabah'ın haberine göre; Yönetim Brezilyalı oyuncu için kalan 712 bin Euro'yu ödeyemeyince mahkemeye başvuran Alanyaspor Beşiktaş'ın Avrupa Kupası gelirlerine el koydurdu.