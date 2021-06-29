UEFA, vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş ’ın 2021/2022 UEFA gelirlerinin 15%'ine el konulacağı yönündeki kararını açıklamıştı.

30 Haziran'a kadar gerekli ödemenin yapılması şartı koyulurken Beşiktaş yönetiminden bugün güzel haber geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, dev bir adım daha attı.

ÖDEMELER YAPILDI

Ortacizgi.com'un haberine göre; Beşiktaş'ın 2.8 milyon Euro ödemeyi yaptığı öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi'nin kendi kaynaklarından gerekli ödemeyi gerçekleştirdiği belirtildi.

Yapılan ödeme sonrasında Beşiktaş'ın UEFA'dan ceza alma tehlikesi ortadan kalkmış oldu.