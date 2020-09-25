Son dakika | Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan müjdeli haber
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile karşılaşacağı mücadele öncesi Sergen Yalçın sevinci yaşanıyor. Yaklaşık 2 hafta önce Covid-19 testi pozitif çıkan Sergen Yalçın Konysaspor maçında takımın başında yer alabilecek.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sevinci yaşanıyor. Yaklaşık 2 hafta önce Covid-19 testi pozitif çıkan Sergen Yalçın Konysaspor maçında takımın başında yer alabilecek.
Trtspor'un haberine göre; Sergen Yalçın, uzun bir aranın ardından takımın başında antrenmana çıktı.
Yalçın Siyah-Beyazlı takımın Trabzonspor, Antalyaspor ve Rio Ave maçlarında takımını yalnız bırakmıştı.