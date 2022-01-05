Katar'da oynanan Süper Kupa mücadelesinde, 2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geldi. Mücadelenin 68. dakikasında sakatlanan Miralem Pjanic oyuna devam edemedi

Karşılaşmanın 68. dakikasında Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sakatlık geçirdi. Bir süre kendisini deneyen futbolcu, oyuna devam edemedi ve yerini Umut Meraş'a bıraktı.

Sakatlığının ardından kendisini yere bırakan futbolcunun, oyundan çıkmadan önce yüzünün düşük olduğu gözlemlendi.



