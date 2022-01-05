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Son dakika! Beşiktaş'a Pjanic şoku! Oyuna devam edemedi

Katar'da oynanan Süper Kupa mücadelesinde, 2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geldi. Mücadelenin 68. dakikasında sakatlanan Miralem Pjanic oyuna devam edemedi ve yerini Umut Meraş'a bıraktı.

05 Ocak 2022, Çarşamba 22:25 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'a Pjanic şoku! Oyuna devam edemedi

Katar'da oynanan Süper Kupa mücadelesinde, 2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geldi. Mücadelenin 68. dakikasında sakatlanan Miralem Pjanic oyuna devam edemedi

Karşılaşmanın 68. dakikasında Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sakatlık geçirdi. Bir süre kendisini deneyen futbolcu, oyuna devam edemedi ve yerini Umut Meraş'a bıraktı.

Sakatlığının ardından kendisini yere bırakan futbolcunun, oyundan çıkmadan önce yüzünün düşük olduğu gözlemlendi.

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