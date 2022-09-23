Son dakika | Beşiktaş'a Nathan Redmond'dan kötü haber! Kırık tespit edildi
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları derbi karşılaşmasına hazırlanan Beşiktaş'a yeni transfer Nathan Redmond'dan kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcunun el tarak kemiğinde kırık saptandığı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig 'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü derbi maçta sahasında Fenerbahçe 'yi konuk edecek Beşiktaş 'ta bugün yapılan antrenmanda sol el bölgesinde ağrı hisseden Nathan Redmond'ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
El tarak kemiğindeki kırık yüzünden operasyon geçiren Redmond'un en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond’un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır. Redmond’a, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü’nün de katılımıyla gerçekleşen operasyonda Prof. Dr. Arel Gereli tarafından osteosentez uygulanmıştır. Oyuncumuz Nathan Redmond’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır."
Orhan Yıldırım