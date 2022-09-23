Spor Toto Süper Lig 'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü derbi maçta sahasında Fenerbahçe 'yi konuk edecek Beşiktaş 'ta bugün yapılan antrenmanda sol el bölgesinde ağrı hisseden Nathan Redmond'ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

El tarak kemiğindeki kırık yüzünden operasyon geçiren Redmond'un en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond’un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır. Redmond’a, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü’nün de katılımıyla gerçekleşen operasyonda Prof. Dr. Arel Gereli tarafından osteosentez uygulanmıştır. Oyuncumuz Nathan Redmond’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır."

Orhan Yıldırım

İlgili Haberler A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik







