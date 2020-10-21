Etkisiz performansı sebebiyle takımla ilişkisi kesilen ve bireysel olarak çalışmalarını ayrı sahada sürdüren Hollandalı kanat oyuncusuna talip çıktı. 2.2 milyon Euro’luk maaşı ve 2022 yılına kadar devam eden kontratı sebebiyle Beşiktaş’ta oynamasa da kalmaya sıcak bakan 32 yaşındaki futbolcuya, Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova talip oldu. Başkent temsilcisinin, Lens’i Ocak ayında bedelsiz olarak kiralamak istediğini menacerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’a ilettiği belirtildi. Yönetimin de bu öneriye jet yanıt verip kabul ettiği ve Spartak’a da oyuncuyla transferi için görüşme konusunda izin verdiği bildirildi.

Orhan Yıldırım