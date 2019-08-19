Son dakika! Beşiktaş'a Karius müjdesi!

Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

19 Ağustos 2019, Pazartesi 13:03
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Son dakika! Beşiktaş'a Karius müjdesi!

Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson salonda çalıştı. Enzo Roco sahada koşu yaptı, Loris Karius ise sahada çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman kondisyon koşuları ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek. 

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