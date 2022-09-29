Beşiktaş 'a Fenerbahçe derbisi öncesi Kevin N’Koudou'dan kötü haber geldi. Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden futbolcunun MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandığı açıklandı. Nkoudou'nun dev derbide forma giymemesi bekleniyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges Kevin N’Koudou’nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır."

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