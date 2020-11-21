Son dakika | Beşiktaş'a Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe derbisi için kötü haber
Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş'ta genç orta saha Dorukhan Toköz, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisi için cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 68. dakikasında sarı kart gören milli futbolcu, cezalı duruma düştü. Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı derbide forma giyemeyecek.