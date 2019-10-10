Siyah-Beyazlılar’ın Spor Toto Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor’la oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, ameliyat edilmişti. Dizinde kıkırdak kopması meydana gelen başarılı futbolcuya, tedavi gördüğü hastanede ziyaretçi akını olmuştu. Yıldız ismin, ağır operasyona rağmen durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çıkma meydana gelen sol diz kapağının içindeki hasarlı sol bölgeye, sağlam olan sağ kıkırdaktan nakil yapıldığı ve operasyonun ardından Dorukhan’ın, ilk belirlemelerin aksine 5 ay değil 3 ay içerisinde takıma geri dönebileceği bildirildi. Bu gelişmenin ardından her şey beklendiği gibi giderse Dorukhan’ın, Şubat ayında takıma geri dönmesi planlanıyor.

‘Daha iyi döneceğim’

Tecrübeli futbolcu, ameliyatının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Dorukhan, “Ameliyatım gayet başarılı geçti. Ailem, hocalarım, başkanım, yönetim kurulumuz, yakınlarım ve yanımdan ayrılmayan, telefonumu susturmayan dostlarıma, Doktorum Sarper Çetinkaya’ya takım arkadaşlarım, milli takımımız ve futbolcu dostlarıma, dua eden taraftarımıza sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız, beni daha güçlü kılıyorsunuz. İnşallah eskisinden daha iyi bir şekilde döneceğim en azından dönmek için her şeyimi vereceğim sizlere bunun için söz veriyorum!” ifadelerini kullandı.

Süleyman Hatısaru

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