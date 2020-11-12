Türkiye - Hırvatistan maçına ilk 11'de başlayan ve 45 dakika oyunda kalan Beşiktaşlı stoper Domagoj Vida’nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Hırvatlar Vida'nın test sonucunun TSİ gece yarısından sonra öğrenildiğini ve her testin prosedüre uygun olarak yapıldığını belirttiler.

Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye maçı için pazartesi günü yapılan tüm testlerin hem oyuncular hem de takım çalışanları için negatif çıkmasının ardından, cumartesi günü oynanacak olan İsveç maçı için de testler çarşamba sabahı yapılmıştır. Bu testlerin sonuçları da yerel zamanla gece yarısından sonra öğrenilmiş ve Domagoj Vida'nın testinin pozitif olduğu anlaşılmıştır.

Sağlık ekibimiz, Türkiye maçının devre arasında muhtemel 1 koronavirüs pozitif sonucu olduğuna dair ön bilgi elde etmiştir. Bu olağan bir test prosedürüdür ve sonucu doğrulamak ve "şüpheli" bulguların doğrulanması için bir test daha yapılır.

Teknik direktör Zlatko Dalic, Vida'yı devre arasında çıkarma kararını daha önce almıştı ve oyuncu çıkar çıkmaz epidemiyolojik kurallar gereği ekibimiz tarafından izole edildi. Vida önümüzdeki birkaç gün İstanbul'da kalacak ve kendini izole edecektir.

Test sonucu negatif çıkan diğer tüm milli takım oyuncuları ve personelin Stockholm'e gitmesinin önünde bir engel yoktur. Milli takımımız UEFA'nın "Oyuna Dönüş Protokolü"nün gerektirdiği tüm epidemiyolojik önlemlere ve kurallara uymuştur.

Öte yandan Hırvatistan Milli Takımı delegasyonundan bir kişinin testi de pozitif çıkmış ancak bu kişi milli takım oyuncu ya da personelinden kimseyle temas halinde olmamıştır

İlgili Haberler Zlatko Dalic: Türkiye iyi oynadı







