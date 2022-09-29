Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, koşu ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Geçtiğimiz günlerde bireysel antrenmanlara başlayan Ghezzal bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Öte yandan elinden ameliyat olan Redmond'da bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig ’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (30 Eylül) saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.