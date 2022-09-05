Beşiktaş , Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve dün oynanan Ankaragücü maçında sakatlanarak yerini Josef de Souza'ya bırakan yıldız futbolcu Dele Alli'nin durumu hakkında açıklama yayınladı.

İngiliz futbolcunun, yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyurulurken, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir."

Sosyal medya hesabından paylaştı

Maç ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiliz futbolcu "Beşiktaş için ilk gol. Sakatlanmak sinir bozucu ama umarım ciddi bir şey değildir. 3 puanı aldığınız için aferin takım." ifadelerini kullandı.



