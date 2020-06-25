Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken önemli isimlerinden Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sakatlık problemleriyle sarsıldı. İki oyuncu bugün yapılan antrenmanda sakatlık yaşadılar.

İşte Beşiktaş'tan oyuncuların durumuna ilişkin yapılan açıklama:

"İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan Futbol Takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens’in Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic’de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens’te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir.

Adem Ljajic ile Jeremain Lens’in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

beIN SPORTS'un haberine göre ise Denizlispor karşısındaki performansıyla takdir toplayan Adem Ljajic'in Konyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.



