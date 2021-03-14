Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takım hafta içi Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Cenk Tosun takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Gençlerbirliği maçında iki gol atmıştı!

Siyah-beyazlı takım ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu ilk maçına Gençlerbirliği deplasmanında çıkmış ve takımı adına 2 gol atmıştı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Gruplar halinde ayak tenisi maçları oynandı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (15 Mart) saat 17.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.