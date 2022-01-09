Beşiktaş 'a kötü haberler gelmeye devam ediyor. Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Rize'ye as futbolcularından yoksun giden siyah beyazlılara bir kötü haber daha geldi. Kartal'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın sindirim sistemi enfeksiyonu geçirdiği ve bu nedenle Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.





Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.

Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.



