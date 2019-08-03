Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanmaya devam ediyor. Dorukhan Toköz ve Ljajic'in sakatlanmasının ardından şimdi de kötü haber Medel ve Burak Yılmaz'dan geldi.

Şilili futbolcu Medel'in kasığındaki ağrılar nedeniyle 2 hafta takımdan uzak kalacağı öğrenildi.

Burak Yılamz, sağ ayak tarak kemiğindeki kırıktan sonra tedavi sürecini tamamlamış ve takıma dönmüştü. Dün oynanan Udinese maçında sahadaki yerini alan golcü futbolcunun bu sabah ayağındaki ağrılarının artması sonucu Salzburg'daki hastaneye götürüldü.

Tecrübeli futbolcunun son durumunun yapılan kontroller sonrasında belli olacağı belirtildi.

Orhan Yıldırım