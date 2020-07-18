Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Burak Yılmaz, antrenmanın tamamında yer aldı ve Fenerbahçe maçı için oynayabilecek duruma geldi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında yarın (19 Temmuz) saat 21.00’de Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.