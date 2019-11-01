Son dakika! Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi

Son dakika haberi... Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kadroya dahil edildi.

01 Kasım 2019, Cuma 12:11 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlığı düzelen Burak Yılmaz ve Victor Ruiz maç kadrosuna dahil edildi.

Sakatlığı henüz düzelmeyen Douglas, N'Koudou ve sarı kart cezalısı Caner Erkin kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor

Kaleciler: Loris Karius, Utku Yuvakuran

Defans: Enzo Roco, Victor Ruiz, Domagoj Vida, Gökhan Gönül, Pedro Rebocho

Orta Saha: Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Kartal Kayra Yılmaz, Tyler Boyd, Muhayer Oktay, Jeremain Lens, Erdem Seçgin

Forvet: Umut Nayir, Güven Yalçın, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby 

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