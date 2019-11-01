Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlığı düzelen Burak Yılmaz ve Victor Ruiz maç kadrosuna dahil edildi.
Sakatlığı henüz düzelmeyen Douglas, N'Koudou ve sarı kart cezalısı Caner Erkin kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor
Kaleciler: Loris Karius, Utku Yuvakuran
Defans: Enzo Roco, Victor Ruiz, Domagoj Vida, Gökhan Gönül, Pedro Rebocho
Orta Saha: Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Kartal Kayra Yılmaz, Tyler Boyd, Muhayer Oktay, Jeremain Lens, Erdem Seçgin
Forvet: Umut Nayir, Güven Yalçın, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby